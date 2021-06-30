Марафон "Белые ночи" в Петербурге в 2021 году отменен из-за коронавируса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Марафон "Белые ночи", традиционно проходящий в Санкт-Петербурге, в 2021 году не состоится, сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе".

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон "Белые ночи" переносится на 2022 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "все участники, которые зарегистрировались на этот старт, будут автоматически перерегистрированы на новую дату".

"Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятии в новую дату, смогут оформить возврат средств. Подробная инструкция будет отправлена на почту каждому участнику", - говорится в сообщении.

Ранее были перенесены забеги, проводимые под эгидой "Бегового сообщества", в частности – Московского полумарафона, "Ночного забега".