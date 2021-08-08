В Госдуме назвали политически мотивированным решение судей ОИ в отношении Дины Авериной

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Решение судей на олимпийском турнире по гимнастике Игр в Токио приняли политически мотивированное решение в отношении россиянки Дины Авериной, претендовавшей на золото, но получившей серебряную медаль, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

"Наши спортсмены в ходе этих Олимпийских игр показали фантастические результаты, подтвердив статус России, как великой спортивной державы. Гордость и надежда страны, трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина стала заложницей политических игрищ. Для нас Дина - безусловная чемпионка. Ее мастерство, ее мужество, равно как и ее слезы станут символом российского спортивного характера", - цитирует пресс-служба комитета Пайкина.

"Наряду с нашими олимпийскими чемпионами на Играх в Афинах мы помним Алексея Немова и несправедливое судейство его выступления. И аплодисменты зрителей, которые приветствовали истинного победителя. Такой же - непобежденной - войдет в историю и Дина Аверина", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России обратится в Международную федерацию гимнастики с претензией на судейство олимпийского турнира по гимнастическому многоборью, в котором Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Ранее в субботу золотым призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье стала представительница Израиля Линой Ашрам, которая набрала 107,800 балла. На втором месте оказалась Дина Аверина (107,650), на третьем - белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой.

Россия осталась без золотой медали в личном многоборье впервые с 1996 года.