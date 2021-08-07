ОКР будет добиваться разбора решения судей после проигрыша гимнастки Авериной

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о намерении добиться разъяснений после проигрыша гимнастки Дины Авериной, претендовавшей на золото, но получившей серебряную медаль.

"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - написал Поздняков в своем инстаграме в субботу.

Он отметил, что тренеры и команда сделали все возможное, был моментально подан протест для пересмотра результатов соревнования, но пока требования не были удовлетворены.

"В любом случае Дина и Арина (Аверина) - выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте", - подчеркнул Поздняков.

Ранее в субботу золотым призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье стала представительница Израиля Линой Ашрам, которая набрала 107,800 балла. На втором месте оказалась Дина Аверина (107,650), на третьем - белоруска Алина Горносько (102,700). Арина Аверина стала четвертой.

Россия осталась без золотой медали в личном многоборье впервые с 1996 года.

Решение судей вызвало резку критику в российском спортивном сообществе. В частности, заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей "бандитами", а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью "Чемпионату" выразила мнение, что с подобным судейством необходимо убрать соревнования в этом виде спорта из программы летней Олимпиады.