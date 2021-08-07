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Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике
Дина Аверина, Линой Ашрам и Алина Горносько (слева направо)
Jamie Squire/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье.

Она уступила в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам. По итогам выполнения четырех программ представительница Израиля набрала 107,800 балла. На счету Дины Авериной - 107,650. Третьей стала белоруска Алина Горносько (102,700).

Еще одна россиянка, Арина Аверина, показала четвертый результат (102,100). Она претендовала на медаль, однако стала худшей среди всех десяти финалисток в заключительном виде программы многоборья - упражнениях на ленте.

Россия осталась без золотой медали в этой дисциплине впервые с 1996 года.

Медаль Арины Авериной - 64-я, завоеванная россиянами на Играх-2020 в Токио. В активе сборной России теперь 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.

Хроника 22 апреля – 07 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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