Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике

Дина Аверина, Линой Ашрам и Алина Горносько (слева направо) Jamie Squire/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье.

Она уступила в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам. По итогам выполнения четырех программ представительница Израиля набрала 107,800 балла. На счету Дины Авериной - 107,650. Третьей стала белоруска Алина Горносько (102,700).

Еще одна россиянка, Арина Аверина, показала четвертый результат (102,100). Она претендовала на медаль, однако стала худшей среди всех десяти финалисток в заключительном виде программы многоборья - упражнениях на ленте.

Россия осталась без золотой медали в этой дисциплине впервые с 1996 года.

Медаль Арины Авериной - 64-я, завоеванная россиянами на Играх-2020 в Токио. В активе сборной России теперь 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.