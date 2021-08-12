Лучший бомбардир баскетбольной Евролиги сезона-2020/2021 Швед перешел в ЦСКА

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА подписал контракт с защитником Алексеем Шведом, сообщается на сайте баскетбольного клуба в четверг.

32-летний баскетболист заключил контракт по схеме "1+1". "Соглашение с ЦСКА вступило в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными "Химками"", - отмечается в сообщении.

Швед - воспитанник "молодежки" ЦСКА, за основной состав которого выступал с 2005 по 2012 год. За это время он уходил в аренду в "Динамо" и "Химки". С 2012 по 2015 год защитник выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Миннесота", "Хьюстон" и "Нью-Йорк", за которые суммарно провел 182 матча (7,4 очка, 2,0 подбора, 2,5 передачи, 18,0 минуты).

В 2015 году баскетболист подписал контракт с "Химками", в составе которых стал лидером Евролиги по среднему числу набранных очков (20,3), он дважды (2018, 2021) получал приз имени Альфонсо Форда как лучший снайпер турнира.

Минувший сезон Швед завершил в качестве лидера Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству трехочковых попаданий (3,1) и игровому времени (32,5), а также вторым по рейтингу полезности (19,7) и седьмым по перехватам (1,3). В Единой лиге ВТБ его основные показатели еще выше - 23,3 очка и 8,0 передачи, первое и второе место в турнире соответственно.

В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.