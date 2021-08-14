"Динамо" прервало серию побед в РПЛ, уступив "Ахмату"
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 нанес поражение московскому "Динамо" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 35-й минуте в составе "Ахмата" гол провел Даниил Уткин, через три минуты – Владислав Карапузов.
На 48-й минуте "Динамо" удалось сократить отставание, автором точного удара стал Себастиан Шиманьски.
После трех побед на старте чемпионата "Динамо" потеряло первые очки. Московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. "Ахмат" - на девятой строчке – 6 баллов.