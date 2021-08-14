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"Уфа" выиграла у "Нижнего Новгорода" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" со счетом 2:1 победили команду "Нижний Новгород" в выездном матче чемпионата Российской премьер-лиги.

В составе победителей авторами голов стали Гамид Агаларов (48-я минута) и Олег Иванов (65, с пенальти).

У "Нижнего Новгорода" отличился Акос Кечкеш (57).

"Уфа", впервые победившая в нынешнем чемпионате, набрала 4 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. Дебютировавший в РПЛ "Нижний Новгород", для которого это поражение стало первым, - на пятой строчке, 7 баллов.

футбол

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