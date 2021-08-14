ЦСКА победил "Ростов" в чемпионате России по футболу
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в выездном матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
В составе армейского клуба голы провели Яка Бийол (8-я минута), Федор Чалов (35), Константин Марадишвили (89). В составе "Ростова" на 55-й минуте отличился Данил Глебов.
ЦСКА набрал 6 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У "Ростова" 1 балл и 14-я строчка. Ростовский клуб провел второй матч под руководством Юрия Семина, в предыдущем сыграв вничью с "Химками" (1:1).