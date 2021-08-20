Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории Masters в Цинциннати
Следующим соперником российского теннисиста может стать его соотечественник Даниил Медведев
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение французу Бенуа Перу в 1/4 финала турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).
Результат встречи – 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Пер – 50-е.
В полуфинале Рублев может встретиться со своим соотечественником второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который в 1/4 финала в пятницу сыграет с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (13-е место в рейтинге ATP).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.