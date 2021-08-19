Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории Masters в Цинциннати
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в 1/4 финала турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).
В третьем круге соревнования, призовой фонд которого составляет $4 млн 845,025 тыс., он одолел представителя Франции Гаэля Монфиса – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Монфис – 22-е.
Следующим соперником Рублева на турнире в Цинциннати будет еще один француз, 50-я ракетка мира Бенуа Пер.