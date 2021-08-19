Поиск

Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Цинциннати

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Болгарии Григора Димитрова в матче второго круга турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а на турнире в Цинциннати заявлен в качестве его первой ракетки. Димитров – на 21-й строчке рейтинга.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша, 12-й номер в рейтинге) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.

теннис Даниил Медведев

Новости по теме

Новости

Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА

Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА
Олимпиада-2020

FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ

FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ

Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США

Ласицкене и Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в США

Медведев вышел в третий круг турнира категории Masters в Цинциннати

Рублев вышел в третий круг турнира категории Masters в Цинциннати

Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Федерер пропустит несколько месяцев из-за операции на колене

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код