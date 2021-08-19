Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Цинциннати

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Болгарии Григора Димитрова в матче второго круга турнира категории ATP Masters 1000 в Цинциннати (США).

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а на турнире в Цинциннати заявлен в качестве его первой ракетки. Димитров – на 21-й строчке рейтинга.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша, 12-й номер в рейтинге) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составляет $4 млн 845,025 тыс.