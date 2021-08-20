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Надаль досрочно завершил сезон

Надаль досрочно завершил сезон
Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что завершает выступления в сезоне 2021 года.

"К сожалению, мне нужно закончить сезон 2021. На протяжении года я страдаю от травмы ноги и мне нужно время на восстановление", - написал Надаль в твиттере.

"Я обещаю упорно работать, чтобы попытаться продолжить наслаждаться этим видом спорта еще какое-то время", - добавил он.

Из-за травмы Надаль в нынешнем году вынужден был отказаться от участия в ряде крупных соревнований, включая турнир Большого шлема в Уимблдоне и Олимпийские игры в Токио. 35-летний теннисист пропустит, таким образом, и стартующий скоро Открытый чемпионат США.

Экс-первая ракетка мира Надаль является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В настоящее время в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает четвертое место.

Ранее о досрочном завершении выступлений в сезоне объявили еще два представителя Топ-10 мирового рейтинга - шестая ракетка мира Доминик Тим (Австрия) и девятая, Роджер Федерер (Швейцария).

теннис Рафаэль Надаль

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