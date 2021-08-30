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Российский пловец Мозговой выиграл золото Паралимпиады с рекордом Игр

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Богдан Мозговой стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, финишировав первым на дистанции 100 м на спине.

Его время – 1 минута 1,65 секунды, что является новым паралимпийским рекордом.

Вторым с отставанием в 0,31 секунды финишировал белорус Егор Щелканов, третьим стал австралиец Тимоти Ходж (+0,51)

Медаль Мозгового – 17-я золотая в активе сборной России на Паралимпиаде в столице Японии. Помимо этого, россияне заработали 11 серебряных и 28 бронзовых наград.

Паралимпиада-2020 Токио

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