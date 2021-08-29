Россияне превысили отметку в 50 выигранных наград со старта Паралимпиады

Однако в медальном зачете российскую команду опередила американская

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Число медалей, заработанных российскими паралимпийцами с первого дня Игр в Токио, в воскресенье перевалило за полсотни.

По итогам очередного соревновательного дня в активе сборной России фигурируют 52 медали, из них 15 золотых, 9 серебряных, 28 бронзовых.

Непосредственно в воскресенье российские спортсмены выиграли 12 наград – 2 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых.

Золотые медали в этот день завоевали легкоатлет Денис Гнездилов в толкании ядра и Дмитрий Черняев в заплыве на 100 м брассом.

Обладателями серебряных наград стали пловцы Денис Тарасов и Анна Крившина - на дистанциях 50 м вольным стилем.

Бронзовыми призерами стали пловцы Юлия Шишова на дистанции 50 на спине и Владимир Даниленко – на 200 м вольным стилем, легкоатлеты Виталий Гриценко в заезде на колясках на 400 м, Анна Сапожникова – в прыжках в длину, Роман Тарасов – в забеге на 100 м. Медаль данного достоинства также заработали Вера Муратова в пауэрлифтинге, дзюдоист Анатолий Шевченко в весовой категории до 100 кг, лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев в миксте.

Между тем, в медальном зачете сборная России опустилась с третьего места на четвертое, а в обратном направлении проследовала команда США, у которой 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей. Возглавляет зачет Китай (46, 29, 29), на втором месте находится Великобритания (23, 19, 18).

Общее число наград, завоеванных китайскими спортсменами с начала Паралимпиады, превысило сотню – 104 медали. Китай лидирует по этому показателю. Второе место занимает Великобритания (60). Россия (52) – на третьем месте, Украина (43) – на четвертом, США (40) – на пятом.

Летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.