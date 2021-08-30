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Россиянки Алиева и Сафонова завоевали по серебру Паралимпиады в настольном теннисе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Маляк Алиева и Виктория Сафонова стали серебряными призерами летних Паралимпийских игр в Токио.

В финале турнира в своей категории Алиева потерпела поражение от украинки Марины Литовченко – 6:11, 4:11, 3:11. В свою очередь, Сафонова в решающем матче уступила представительнице Нидерландов Келли ван Зон – 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11.

Спортсменки представляют категорию лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада-2020 Токио

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