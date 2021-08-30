Российский пловец Жданов выиграл четвертую медаль Паралимпиады

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Жданов завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио, став третьим в заплыве на 200 м вольным стилем.

Его время – 2 минуты 58,48 секунды.

Победителем Игр в этой дисциплине стал представитель Израиля Ами Омер Дадаон, установивший новый рекорд мира – 2:44,84. Серебряную медаль завоевал Такаюки Сузуки (2:55,15).

Спортсмены представляют категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Между тем, для Жданова это четвертая медаль на Паралимпиаде в Токио. Ранее он выиграл золотые медали на 50 м брассом и на 150 м комплексным плаванием, а также бронзовую – на 100 м вольным стилем.