Российский пловец Жданов выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

Он вновь стал автором нового рекорда мира

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Жданов стал двукратным паралимпийским чемпионом в плавании.

В субботу на Паралимпиаде в Токио он выиграл золотую медаль в заплыве на 150 м комплексным плаванием. Его время – 2 минуты 21,17 секунды, что является новым рекордом мира.

На 8,31 секунды от него отстал ставший вторым израильтянин Ами Омер Дадаон. Бронзовый призер заплыва японец Такаюки Сузуки отстал от россиянина на 19,36 секунды.

Спортсмены представляют категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее в Токио Жданов с рекордом мира стал победителем на дистанции 50 м брассом, а после этого завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем.

Кроме того, 23-летний Жданов является четырехкратным чемпионом мира.

Медаль Жданова – 12-я золотая в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио. Помимо этого, россияне заработали 7 серебряных и 14 бронзовых медалей.