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Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с рекордом мира

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Жданов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв заплыв на 50 м брассом.

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Его время – 46,49 секунды, что является новым мировым рекордом. Предыдущее высшее достижение принадлежало итальянцу Эфрему Морелли (47,49).

Вторым финишировал представитель Испании Мигель Луке, отставший от россиянина на 2,59 секунды. Обладателем бронзовой медали стал японец Такаюки Сузуки (+2,83).

Еще один российский пловец, принявший участие в финальном заплыве, Максим Емельянов, занял пятое место. Он отстал от Жданова на 4,14 секунды.

Золотая медаль Жданова стала второй наградой высшего достоинства для сборной России на Паралимпиаде в Токио

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающих участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада-2020 Токио

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