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Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: Alexander Hassenstein/FIFA via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за результативность в матчах за национальную команду.

В инстаграме португалец опубликовал фотографию с изображением соответствующего сертификата, который он держит в руках.

"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом", - написал спортсмен, подчеркнув, что постарается улучшить свои достижения.

Недавно Роналду установил рекорд по числу голов в истории матчей сборных разных стран. По этому показателю игрок превзошел достижение Али Даеи, который забил 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы. На счету Роналду после дубля в ворота команды Ирландии в матче отбора на ЧМ 111 голов.

футбол Криштиану Роналду

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