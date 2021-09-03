Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Alexander Hassenstein/FIFA via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за результативность в матчах за национальную команду.

В инстаграме португалец опубликовал фотографию с изображением соответствующего сертификата, который он держит в руках.

"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом", - написал спортсмен, подчеркнув, что постарается улучшить свои достижения.

Недавно Роналду установил рекорд по числу голов в истории матчей сборных разных стран. По этому показателю игрок превзошел достижение Али Даеи, который забил 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы. На счету Роналду после дубля в ворота команды Ирландии в матче отбора на ЧМ 111 голов.