Криштиану Роналду установил рекорд мира по числу голов за сборные

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал рекордсменом мира по количеству голов, проведенных в составе своей национальной команды.

В конце (на 89-й и 90+6 минутах) домашнего матча отборочной кампании ЧМ-2022 против Ирландии Роналду забил два мяча, благодаря чему сборная Португалии одержала волевую победу – 2:1.

Первый гол Роналду в игре стал для него 110-м в составе сборной Португалии. По этому показателю игрок превзошел достижение Али Даеи, который забил 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.

При этом установить высшее достижение 36-летний Роналду мог и на 15-й минуте, но ему не удалось реализовать пенальти.