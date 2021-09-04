Сборная России по волейболу сидя заняла второе место на Паралимпиаде

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские волейболисты уступили команде Ирана в финале Паралимпийских игр, которые проходят в Токио.

Результат встречи - 3:1 (25:21,25:14, 19:25, 25:17) в пользу сборной Ирана.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Виктор Миленин, набравший 30 очков.

Спортсмены играют в положении сидя.

В полуфинале россияне обыграли сборную Бразилии (3:1), а на групповом этапе заняли первое место в подгруппе, где также выступали Египет, Япония и Босния и Герцеговина.

Иран стал семикратным паралимпийским чемпионом, выиграв титул второй раз подряд. Россия впервые принимала участие в финальном матче.

Эта медаль стала 116-й для российских паралимпийцев.