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Гончарова выиграла "серебро" Паралимпиады в беге на 400 метров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова заняла второе место в беге на 400 метров на Паралимпийских играх в Токио.

Гончарова финишировала с результатом 1 мин. 0,14 сек. Первое место с новым мировым рекордом заняла немка Аве Линди (1 минута ровно). "Бронза" у колумбийки Дариан Хименес Санчес (1 мин. 0,17 сек.).

Ранее Гончарова выиграла серебряную медаль в прыжках в длину.

Гончарова выступает в классе Т38, где соревнуются спортсменки с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, в активе российских спортсменов стало 115 наград, в том числе 31 серебряная медаль.

Паралимпиада-2020 легкая атлетика Маргарита Гончарова

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