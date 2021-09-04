Гончарова выиграла "серебро" Паралимпиады в беге на 400 метров
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова заняла второе место в беге на 400 метров на Паралимпийских играх в Токио.
Гончарова финишировала с результатом 1 мин. 0,14 сек. Первое место с новым мировым рекордом заняла немка Аве Линди (1 минута ровно). "Бронза" у колумбийки Дариан Хименес Санчес (1 мин. 0,17 сек.).
Ранее Гончарова выиграла серебряную медаль в прыжках в длину.
Гончарова выступает в классе Т38, где соревнуются спортсменки с поражением опорно-двигательного аппарата.
Таким образом, в активе российских спортсменов стало 115 наград, в том числе 31 серебряная медаль.