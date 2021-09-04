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Российские лучники Смирнов и Сидоренко выиграли Паралимпиаду в миксте

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко стали паралимпийскими чемпионами в стрельбе из лука в парном смешанном разряде.

В финале они одержали победу над итальянской парой Стефано Трависани - Элизабетта Мейно со счетом 5:4.

На пути к финалу Смирнов и Сидоренко одержали победы над сборными США (6:2), Южной Кореи (6:2) и Китая (5:4)

Эта медаль стала 36-м золотом для россиян, всего в активе сборной России 114 медалей.

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