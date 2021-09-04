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Кулинич-Сорокина завоевала "бронзу" Паралимпиады в беге на 200 метров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина стала бронзовым призером в забеге на 200 метров на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио.

Кулинич-Сорокина финишировала с результатом 24,85 секунды. "Золото" выиграла кубинка Омара Дуранд Элиас, показав результат 23,02 секунды, что стало новым мировым рекордом. Второй финишировала украинка Оксана Ботурчук (24,48).

Кулинич-Сорокина выступает в категории слабовидящих спортсменов, ее сопровождающим является Сергей Петриченко.

"Бронза" Кулинич-Сорокиной стала 48-й для российских спортсменов в Токио, всего в их активе 113 медалей.

Токио Паралимпиада-2020 бег Анна Кулинич-Сорокина

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