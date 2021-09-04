Тхэквондист Атаев завоевал "бронзу" на Паралимпиаде в весе свыше 75 кг
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский тхэквондист Зайнутдин Атаев завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр, проходящих в Токио, в весовой категории свыше 75 килограмм.
В поединке за "бронзу" Атаев одержал победу над мексиканцем Франциско Педроза Луной со счетом 18:4.
Атаев является представителем класса К44, в котором выступают спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Атаев завоевал для России 49-ю "бронзу" токийской Паралимпиады, всего на счету россиян 117 медалей.