Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Паралимпийская сборная России заняла итоговое четвертое место в общем зачете завершившихся в воскресенье соревнований в рамках Игр в Токио.
В активе россиян 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых медалей.
Первое место в общем зачете занял Китай (96, 60, 51), второе – Великобритания (41, 38, 45), третье – команда США (37, 36, 31).
По общему числу наград первое место занял Китай (207), второе – Великобритания (124), Россия стала третьей (118). США – на четвертом месте (104).
В заключительный день соревнований копилка сборной России пополнилась одной медалью: серебряную медаль завоевала легкоатлетка Елена Паутова в марафоне.
Летняя Паралимпиада в Токио прошла с 24 августа по 5 сентября. В воскресенье пройдет церемония закрытия Игр.