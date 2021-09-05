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Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Паралимпийская сборная России заняла итоговое четвертое место в общем зачете завершившихся в воскресенье соревнований в рамках Игр в Токио.

В активе россиян 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых медалей.

Первое место в общем зачете занял Китай (96, 60, 51), второе – Великобритания (41, 38, 45), третье – команда США (37, 36, 31).

По общему числу наград первое место занял Китай (207), второе – Великобритания (124), Россия стала третьей (118). США – на четвертом месте (104).

В заключительный день соревнований копилка сборной России пополнилась одной медалью: серебряную медаль завоевала легкоатлетка Елена Паутова в марафоне.

Летняя Паралимпиада в Токио прошла с 24 августа по 5 сентября. В воскресенье пройдет церемония закрытия Игр.

Паралимпиада-2020 Токио

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