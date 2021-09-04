Россия вернулась на третье место в командном зачете Паралимпиады

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены в субботу завоевали две золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на Паралимпийских играх в Токио.

Награды высшего достоинства получили Дмитрий Сафронов, одержавший победу в беге на 200 метров, а также лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко, выигравшие турнир в смешанном парном разряде.

"Серебро" завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин (бег на 200 метров) и Маргарита Гончарова (бег на 400 метров), а также сборная России по волейболу сидя.

Награды за третье место выиграли легкоатлеты Артем Калашян и Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 метров), стрелок Сергей Малышев (стрельба из пистолета на 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (вес свыше 75 кг) и сборная России по бочче.

Россия, опустившаяся накануне на четвертое место в общекомандном зачете, вернулась на третью позицию, имея в своем активе 117 медалей (36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых). Общий зачет досрочно выиграл Китай, у которого 199 наград (93, 56, 50), на втором месте идет сборная Великобритании (41, 38, 43).

Последние комплекты наград Паралимпиады разыграют 5 сентября, в этот же день состоится церемония закрытия.