Боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях боксер Мэнни Пакьяо намерен побороться за пост президента Филиппин на выборах в следующем году.

Его кандидатуру выдвинула правящая партия Сила народа (ФДП-Лабан), сообщает "Би-би-си".

Сейчас легендарный 42-летний спортсмен является сенатором в филиппинском парламенте.

Нынешний глава государства Родриго Дутерте не может баллотироваться на очередной срок, но одна из партий выбрала его в качестве вице-президента для своего кандидата. Критики считают это попыткой Дутерте остаться у власти несмотря ни на что.

Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 победы (39 - нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Свой последний бой он проиграл, уступив кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Филиппинец заявлял, что задумывается о завершении спортивной карьеры.