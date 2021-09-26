Боксер Лебедев назвал победу Усика над Джошуа успехом славянского народа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший обладатель поясов WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев выразил восторг победой украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

"Александр просто деклассировал Джошуа! Я ни разу не видел, чтоб Энтони стоял на такой ширине ног! Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Саня его бы просто прикончил! Там уже все!" - приводит слова Лебедева "Спорт-Экспресс".

"Это победа и всего славянского народа, и всех болельщиков Усика. Мы все за него болели!" - подчеркнул Лебедев.

Как сообщалось, Усик в Лондоне победил Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе. Таким образом, Усик стал новым обладателем титулов, лишив их Джошуа.