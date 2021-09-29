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Дебютный гол Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" в матче ЛЧ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 нанесли поражение английскому "Манчестер Сити" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 8-й минуте отличился Идрисса Гейе, на 74-й – Лионель Месси. Для экс-футболиста испанской "Барселоны" Месси этот гол стал дебютным в составе ПСЖ.

В другом матче группы A немецкий "Лейпциг" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2).

Положение в группе теперь выглядит следующим образом: 1.ПСЖ – 4 очка, 2."Брогге" - 4, 3."Манчестер Сити" - 3, 4. "Лейпциг" - 0.

Результаты всех матчей игрового вечера

футбол Лига чемпионов УЕФА

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