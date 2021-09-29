Дебютный гол Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" в матче ЛЧ
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 нанесли поражение английскому "Манчестер Сити" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 8-й минуте отличился Идрисса Гейе, на 74-й – Лионель Месси. Для экс-футболиста испанской "Барселоны" Месси этот гол стал дебютным в составе ПСЖ.
В другом матче группы A немецкий "Лейпциг" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2).
Положение в группе теперь выглядит следующим образом: 1.ПСЖ – 4 очка, 2."Брогге" - 4, 3."Манчестер Сити" - 3, 4. "Лейпциг" - 0.
Результаты всех матчей игрового вечера
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021
🤯 Sheriff stun Madrid, Messi inspires Paris, Liverpool win in style...
🤔 Performance of the night?#UCL