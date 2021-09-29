Российских игроков обяжут платить компенсацию за переход в иностранный клуб

Это не коснется тех спортсменов, которых не приглашает ни одна отечественная команда

Кирилл Капризов Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий выплаты для российских спортсменов при переходе в иностранные клубы.

Соответствующая инициатива (1257544-7) размещена в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента. Согласно ей, клуб, воспитавший перешедшего в иностранную команду спортсмена, должен получать соответствующую компенсацию - как это принято, например, в футболе.

В настоящее же время, как отмечается в пояснительной записке, "иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, свой правовой статус, не предусматривающий подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо "трансфертных" выплат".

В итоге клуб или спортивная школа, воспитавшая игрока, не получают компенсации за затраты, понесенные на его спортивную подготовку, и лишаются спортсмена, говорится в проекте закона. Иностранный клуб же зачастую не вкладывается дополнительно в игрока и в случае возникновения проблем приглашает нового спортсмена - без выплаты компенсаций.

Конфликт интересов

Урегулировать вопросы в рамках действующего законодательства не получается поскольку иностранные спортивные организации являются коммерческими организациями, которые не подпадают под юрисдикцию международных спортивных федераций, и, как следствие, не исполняют их решения.

В пояснительной записке отмечается, что договорные механизмы между субъектами российского спорта и иностранными спортивными организациями "не могут достичь необходимого эффекта, поскольку мировая практика их заключения предусматривает право иностранных спортивных организаций, например, HXЛ, в приоритетном порядке выкупать спортивные права на спортсменов с занижением размера компенсации в любое время, без учета интересов подготовивших их спортивных организаций".

Это, считают разработчики законопроекта, разрушает целостность российского спорта, снижает ценность развития спортивной подготовки для спортивных команд России.

В проекте говорится, что в случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован либо заявлен иностранным профессиональным спортивным клубом или организацией для участия в зарубежных турнирах по видам спорта, определяемым министерством спорта, "такой спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсационную выплату в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта".

Допускаются исключения

Исключение составит участие такого спортсмена в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы.

Порядок осуществления выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта.

При этом от выплаты компенсации за переход в иностранный клуб может быть освобожден игрок, оставшийся без команды в России и предложений от отечественных клубов.