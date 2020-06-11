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Часть средств от трансфера Головина в "Монако" пойдет кемеровским ДЮСШ и РФС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Две детско-юношеские спортивные школы из Кемеровской области получат полагающиеся солидарные выплаты за воспитание перешедшего из ЦСКА в "Монако" полузащитника сборной России по футболу Александра Головина.

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Как сообщает служба РФС, эти выплаты в качестве части средств от трансфера в "Монако" предназначены МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий.

На данную компенсацию также мог рассчитывать ФК "Металлург-Кузбасс", игроком которого ранее был зарегистрирован Головин. "Однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС", - говорится в сообщении.

"Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина – Калтане", - говорится в сообщении.

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"Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад", - отметили в РФС.

Солидарные выплаты традиционно полагаются бывшим клубам и школам, воспитавшим футболиста при его переходе в очередной клуб. Поступления идут от клуба, продавшего игрока, в данном случае – ЦСКА.

Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году. Сумма трансфера, как сообщалось, составила 30 млн евро.

футбол Александр Головин

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