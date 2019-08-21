Эксперт назвал законным трансфер Сутормина в "Зенит" за 50 тыс. рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов не увидел нарушений закона в переходе полузащитника Александра Сутормина из "Оренбурга" сначала в "Рубин", а потом в "Зенит" за 50 тысяч рублей.

"Законно ли это? Закон никак не нарушается. Это вопрос договоренности клуба, хотя почему-то писали, что это право футболиста. Права самого футболиста никоим образом не нарушаются", - приводит слова Зотова Sport24.

29 июня Сутормин перешел из "Оренбурга" в "Рубин". 8 июля стало известно о переходе игрока из "Рубина" в "Зенит".

По данным газеты "БИЗНЕС Online", "Рубин" составил контракт с Суторминым, но не зарегистрировал его, потому и стал возможен новый переход футболиста в рамках одного трансферного окна. Однако более широкий резонанс вызвало не это, а тот факт, что трансфер игрока обошелся всего в 50 тысяч рублей, что существенно ниже рыночной. Так, по данным известного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.

Полагающаяся комиссия астраханскому "Волгарю", предыдущему до "Оренбурга" клубу Сутормина, составила 494 рубля – по данным "БИЗНЕС Online". Сообщается, что школы "Строгино", "Химок", "Зенита" вместе "Волгарь" должны получить компенсацию в размере 5500 рублей на всех.

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус затруднился оценить ситуацию. "По истории с Суторминым тяжело давать какую-то оценку, но я допускаю, что бывают какие-то заниженные отпускные за футболиста. Бывает так, что подобный транш не имеет связи с сумой трансфера, школа от этого не пострадает. Мне кажется, школа защищена, там есть фиксированная сумма, она в любом случае получит сумму в зависимости от того, сколько лет он там провел в воспитании и куда он перейдет", - приводит слова Геркуса Sport24.

"Мне не очень понятна эта история, клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это как уклонение от чего-то", - сказал Геркус.

В свою очередь, футбольный агент Александр Сафонов назвал такую комбинацию желанием соблюсти правила финансового фэйр-плей УЕФА.

"На мой взгляд, подобные смешные суммы в документах в большей степени связаны с финансовым фэйр-плей УЕФА. То есть Малкома "Зенит" берет за 40 миллионов евро, а Сутормина – за полсотни тысяч рублей", - цитирует Сафонова "Советский спорт".

Взрослую карьеру Сутормин провел в командах "Строгино", "Волгарь", "Оренбург". В прошлом сезоне, играя за "Оренбург", провел 29 матчей в РПЛ, забил восемь мячей, в том числе один – "Зениту".