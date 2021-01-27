Кокорин стал игроком "Фиорентины"
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
Срок действия соглашения с 29-летним футболистом в сообщении пресс-службы не указывается. По сведениям СМИ он составит 3,5 года.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝
I dettagli 🔗 https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
В понедельник россиянин, покинувший московский "Спартак", прилетел в Италию, где перед подписанием контракта прошел медобследование.
Экс-футболист "Динамо", "Зенита", "Сочи" Кокорин перешел в "Спартак" летом прошлого года. На его счету в "Спартаке" два гола, оба – с пенальти.
В настоящее время "Спартак" занимает третье место в чемпионате России, "Фиорентина" – 12-е в чемпионате Италии.