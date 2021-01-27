Кокорин стал игроком "Фиорентины"

Футболист Александр Кокорин Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Срок действия соглашения с 29-летним футболистом в сообщении пресс-службы не указывается. По сведениям СМИ он составит 3,5 года.

В понедельник россиянин, покинувший московский "Спартак", прилетел в Италию, где перед подписанием контракта прошел медобследование.

Экс-футболист "Динамо", "Зенита", "Сочи" Кокорин перешел в "Спартак" летом прошлого года. На его счету в "Спартаке" два гола, оба – с пенальти.

В настоящее время "Спартак" занимает третье место в чемпионате России, "Фиорентина" – 12-е в чемпионате Италии.