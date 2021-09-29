Поиск

Гандболистки "Ростов-Дона" в седьмой раз подряд выиграли Суперкубок России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл соперниц из ЦСКА (Москва) в матче за Суперкубок России.

Игра проходила в Москве и закончилась с результатом 25:23 в пользу ростовской команды. Самым результативным игроком встречи стала Юлия Манагарова из "Ростов-Дона", набравшая семь очков.

Суперкубок разыгрывается между действующими чемпионом России и обладателем Кубка страны. В минувшем сезоне "Ростов-Дон" стал 11-кратным обладателем Кубка России, а ЦСКА впервые с момента своего основания в 2019 году выиграл чемпионат.

Матч за Суперкубок России проводится с 2014 года. Первым обладателем титула стала звенигородская "Звезда". "Ростов-Дон" ни разу не проигрывал в матче за трофей с 2015 года.

гандбол

Новости по теме

Новости

"Зенит" разгромил "Мальме" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" разгромил "Мальме" в Лиге чемпионов УЕФА

Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпиаду-2022 в Пекине

Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

Российских игроков обяжут платить компенсацию за переход в иностранный клуб

Российских игроков обяжут платить компенсацию за переход в иностранный клуб

Тираспольский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал" в матче ЛЧ

Месси впервые забил за ПСЖ

Месси впервые забил за ПСЖ

Московское "Динамо" победило "Спартак" в КХЛ

Бой-реванш Усика против Джошуа запланирован на февраль-март 2022 года

Бой-реванш Усика против Джошуа запланирован на февраль-март 2022 года

ФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо Знарка

ФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо Знарка

Глушаков вошел в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи

Глушаков вошел в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код