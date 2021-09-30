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Вратарь "Шерифа" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Голкипер тираспольского футбольного клуба "Шериф" Йоргос Атанасиадис признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

В гостевом матче против мадридского "Реала" Атанасиадис отразил 11 ударов по своим воротам, чем помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.

На звание игрока недели также претендовали защитник донецкого "Шахтера" Милан Шкриньяр, нападающий лиссабонской "Бенфики" Дарвин Нуньес, а также полузащитник мюнхенской "Баварии" Лерой Зане.

Что касается "Шерифа", команду называют главной сенсацией в нынешнем сезоне еврокубков. Клуб, представляющий чемпионат Молдавии, впервые выступает в основной стадии ЛЧ. Победе над "Реалом" предшествовал выигрыш в игре с "Шахтером" (2:0).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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