Поиск

Тираспольский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал" в матче ЛЧ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Шерифа" (Тирасполь) со счетом 2:1 нанесли поражение мадридскому "Реалу" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 25-й минуте Джасурбек Яхшибоев вывел "Шериф" вперед. На 65-й минуте Карим Бензема, реализовав пенальти, сравнял счет. На 89-й Себастьян Тиль провел победный для клуба, выступающего в чемпионате Молдавии, гол.

Таким образом, "Шериф", впервые выступающий в основной стадии Лиги чемпионов, становится единоличным лидером группы D – в его активе 6 очков. Второе место занимает "Реал" (3), третье и четвертое – миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" (по 1), во вторник сыгравшие между собой вничью со счетом 1:1 в Киеве.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Месси впервые забил за ПСЖ

Месси впервые забил за ПСЖ

Московское "Динамо" победило "Спартак" в КХЛ

Бой-реванш Усика против Джошуа запланирован на февраль-март 2022 года

Бой-реванш Усика против Джошуа запланирован на февраль-март 2022 года

ФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо Знарка

ФХР решила назначить Жамнова главным тренером сборной России вместо Знарка

Глушаков вошел в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи

Глушаков вошел в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи

Матч отбора на ЧМ-2022 Россия - Словакия смогут посетить до 13,5 тыс. зрителей

Матч отбора на ЧМ-2022 Россия - Словакия смогут посетить до 13,5 тыс. зрителей

Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи

Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи

Усик победил Джошуа и стал чемпионом по версиям IBF, WBA, WBO, IBO

Усик победил Джошуа и стал чемпионом по версиям IBF, WBA, WBO, IBO

Бой-реванш за титул чемпиона UFC между россиянином Яном и Стерлингом отменен

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в девятом туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в девятом туре РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код