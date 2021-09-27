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"Урал" впервые выиграл в сезоне РПЛ, победив "Арсенал"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" нанесли поражение "Арсеналу" в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Екатеринбурге в понедельник, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Эрик Билфалви (5 мин) и Андрей Егорычев (32).

"Урал" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. В турнирной таблице клуб набрал шесть очков и делит с "Ростовом" последние 15-16-е места.

"Арсенал" находиться на 12-м месте с 8 очками.

футбол РПЛ

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