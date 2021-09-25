"Спартак" победил "Уфу" в матче РПЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в субботу нанесли поражение "Уфе" в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Игра в Москве закончилась со счетом 2:0. "Спартак" одержал победу благодаря точным ударам Эсекьеля Понсе (3-я минута) и Квинси Промеса (29).

"Спартак" за девять туров набрал 13 очков и идет на восьмом месте в таблице РПЛ. "Уфа" занимает 13-ю строчку с 8 очками.

"Уфа" в следующем туре сыграет с "Уралом" (Екатеринбург), "Спартак" - с "Ахматом" (Грозный), оба матча пройдут 3 октября.