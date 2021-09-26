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"Краснодар" в меньшинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 3:0. Голы забили Эдуард Сперцян (3-я минута), Реми Кабелла (21) и Гжегож Крыховяк (64, с пенальти).

На 40-й минуте сербский защитник "Краснодара" Урош Спаич получил прямую красную карточку за "фол последней надежды". На 75-й минуте у хозяев был удален еще один игрок - вторую желтую карточку получил Александр Черников.

В турнирной таблице РПЛ "Краснодар" с 16 очками поднялся на четвертое место, сместив на пятую строчку "Сочи" (15 очков).

футбол РПЛ

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