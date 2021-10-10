Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Фото: Tullio Puglia/UEFA via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из национальной команды Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

На 64-й минуте счет открыл испанец Микель Оярсабаль.

Оярсабаль разбудил матч на "Сан-Сиро". Испанцы улетели в атаку и открыли счет 🇪🇸 pic.twitter.com/mJfYbg5XpA — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

Испанцы радовались, но недолго. Уже через две минуты в объятиях партнеров оказывается форвард сборной Франции Карим Бензема. Его гол претендует на статус одного из лучших в 2021 году в международном футболе.

🤩🤩🤩 Шикарный гол Бензема. Шикарнейший!



Карим исполнил как следующий обладатель "Золотого мяча"? pic.twitter.com/kvnKiqgmkh — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

На 80-й минуте Килиан Мбаппе провел победный для французов гол. Гол оказался спорным ввиду предполагаемого офсайда у его автора.

🤷‍♂️ Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голом



Судьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? 👇 pic.twitter.com/UAmw3wq01b — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

Таким образом, действующий чемпион мира Франции впервые становится победителем Лиги наций – турнира, который проводится второй раз. Первым триумфатором соревнования стала Португалия.

Турнир был призван заменить товарищеские матчи. В турнире принимают участие 55 национальных команд Европы, разделенные, изначально согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

В лигах A и B выступят по 12 команд (четыре группы по три в каждой), в C – 15 (в четырех группах четыре команды, в одной – три), в D – 16 (четыре группы по четыре команды в каждой).

Победители групп в Лиге А выходят в полуфинал Лиги наций, затем – в финал, где, наконец, определяется триумфатор турнира.

Победители групп в других лигах идут на повышение в лигу повыше, аутсайдеры – на понижение (лиги D это не касается, поскольку падать уже некуда).

Сборная России представляет дивизион В.