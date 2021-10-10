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Сборная Италии по футболу завоевала бронзу Лиги наций УЕФА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Бельгии в матче за третье место Лиги наций УЕФА.

На 46-й минуте встречи Николо Барелла вывел сборную Италии вперед. На 65-й минуте преимущество итальянцев в счете увеличилось благодаря голу Доменико Берарди с пенальти.

На 86-й минуте бельгийцу Шарлю Де Кетеларе удалось сократить отставание.

Позднее в воскресенье в Милане пройдет финальный матч турнира: в 21:45 мск стартует встреча между сборными Испании и Франции.

футбол Лига наций УЕФА

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