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Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Проведение гоночного уикенда в рамках российского этапа "Формулы-1" в следующем сезоне запланировано на 23-25 сентября, сообщает пресс-служба чемпионата.

Гран-при России пройдет в Сочи, он традиционно будет включать свободные заезды, квалификацию и основную гонку. В 2022 году Сочи в последний раз принимает этап "Формулы-1": с 2023 года российский этап "Королевских гонок" будет проходить на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области.

Что касается сезона-2022, первый этап пройдет в Бахрейне 18-20 марта, заключительный – в ОАЭ 18-20 ноября.

автоспорт Формула-1

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