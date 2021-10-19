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СКА обыграл "Йокерит" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение "Йокериту" (Хельсинки).

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 51-й минуте отличился Иван Морозов, а за три секунды до финальной сирены в пустые ворота финнов шайбу забросил Кемппайнен Йоонас.

Таким образом, "Йокерит" (28 очков) уступил лидерство в Западной конференции СКА, который набрал 29 баллов.

В другом матче, в Минске, местное "Динамо" обыграло "Барыс" - 6:5 (2:2, 1:2, 3:1). Команда из столицы Белоруссии набрала 28 очков и вышла на второе место на "Западе", опередив "Йокерит" по дополнительным показателям.

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