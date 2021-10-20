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Волейболист Мусэрский утверждает, что допинг попал в его организм через еду

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, взятую в 2013 году, заявил, что запрещенное вещество попало в его организм случайно вместе с едой.

"Я сейчас даже не помню химическое название того препарата. Это растительное вещество - то ли экстракт герани, то ли масло герани. Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку - торты и кексы", - цитирует Мусэрского "Спорт Экспресс".

"Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало", - отметил Мусэрский.

"В ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 32-летний волейболист дисквалифицирован с апреля 2021 года по январь 2022 года: проба на допинг, взятая с 2013 году, дала положительный результат.

Победитель Олимпиады-2012 в составе сборной России Мусэрский с 2018 года выступает за японский клуб "Сантори Санбердс".

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