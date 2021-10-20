Нападающий Анисимов вернулся из НХЛ в "Локомотив"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Анисимов подписал контракт с ХК "Локомотив" (Ярославль) до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"ХК "Локомотив" заключил контракт до конца сезона с нападающим Артемом Анисимовым. За "Локомотив" Артем Анисимов будет играть под 42-м номером", - говорится в сообщении.

33-летний Анисимов является воспитанником ярославского хоккея. Почти всю свою карьеру он провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В НХЛ нападающий сыграл 814 матчей и набрал в них 393 (188+205 по системе "гол+пас") очка. Последний его клуб в НХЛ - "Оттава".

За "Локомотив" Анисимов выступал с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/2013. Анисимов - чемпион мира 2014 года в составе сборной России.