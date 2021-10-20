"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

Гол, приведший к поражению российского клуба, состоялся в конце матча

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" уступили туринскому "Ювентусу" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи - 1:0 в пользу "Ювентуса".

Победу итальянской команде принес гол Деяна Кулусевски, забитый на 86-й минуте.

"Зенит" и "Ювентус" являются представителями группы H, где также играют английский "Челси" и шведский "Мальме". В Лондоне состоялся матч и с их участием, он завершился победой "Челси" со счетом 4:0.

Лидером группы является "Ювентус", у которого 9 очков. "Челси" идет на второй строчке и отстает на три очка. "Зенит" занимает третье место, имея в активе 3 очка. Замыкает таблицу группы "Мальме", который не набрал ни одного очка.

В четвертом туре группового этапа "Зенит" снова сыграет с "Ювентусом", игра состоится 2 ноября в Турине.