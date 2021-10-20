"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Четыре гола в ворота москвичей провел Пэтсон Дака

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от английского "Лестера" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи - 4:3 в пользу "Лестера". "Спартак" вел с разницей в два гола, однако упустил это преимущество.

"Спартак" открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Александра Соболева. Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды на 44-й минуте. Победу "Лестеру" принес Патсон Дака, который оформил "покер" (45, 48, 54 и 79). На 86-й минуте Соболев отыграл один мяч, оформив дубль.

"Спартак" выступает в группе C, где помимо него и "Лестера" также играют польская "Легия" и итальянский "Наполи". В группе лидирует "Легия", у которой 6 очков. На второй позиции "Лестер", имеющий в активе 4 очка. "Спартак" идет третьим (3 очка). "Наполи", занимающий четвертую строчку, набрал 1 очко. "Наполи" и "Легия" провели на матч меньше, они сыграют между собой 21 октября.

Матчи Лиги Европы традиционно проводятся по четвергам, однако УЕФА перенес матч "Спартака" на среду, поскольку в турнире также участвует столичный "Локомотив", который проведет свой домашний матч против турецкого "Галатасарая" 21 октября, и ассоциация запретила играть два матча в один день в одном городе.

В следующем туре Лиги Европы "Спартак" и "Лестер" вновь встретятся между собой, матч пройдет в Англии 4 ноября.