Поиск

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Четыре гола в ворота москвичей провел Пэтсон Дака

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от английского "Лестера" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи - 4:3 в пользу "Лестера". "Спартак" вел с разницей в два гола, однако упустил это преимущество.

Спорт"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2Читать подробнее

"Спартак" открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Александра Соболева. Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды на 44-й минуте. Победу "Лестеру" принес Патсон Дака, который оформил "покер" (45, 48, 54 и 79). На 86-й минуте Соболев отыграл один мяч, оформив дубль.

"Спартак" выступает в группе C, где помимо него и "Лестера" также играют польская "Легия" и итальянский "Наполи". В группе лидирует "Легия", у которой 6 очков. На второй позиции "Лестер", имеющий в активе 4 очка. "Спартак" идет третьим (3 очка). "Наполи", занимающий четвертую строчку, набрал 1 очко. "Наполи" и "Легия" провели на матч меньше, они сыграют между собой 21 октября.

Матчи Лиги Европы традиционно проводятся по четвергам, однако УЕФА перенес матч "Спартака" на среду, поскольку в турнире также участвует столичный "Локомотив", который проведет свой домашний матч против турецкого "Галатасарая" 21 октября, и ассоциация запретила играть два матча в один день в одном городе.

В следующем туре Лиги Европы "Спартак" и "Лестер" вновь встретятся между собой, матч пройдет в Англии 4 ноября.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код