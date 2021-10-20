"Барселона" победила киевское "Динамо" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 1:0 нанесли поражение киевскому "Динамо" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
На 36-й минуте гол провел Жерар Пике.
Команды представляют группу Е. Набрав 3 очка – первые для себя в турнире – "Барселона" поднялась на третье место в турнирной таблице. "Динамо" с 1 баллов опустилось на четвертое. Лидирует немецкая "Бавария" (6), второе место занимает португальская "Бенфика" (4), эти команды в среду позднее сыграют друг с другом в Лиссабоне.