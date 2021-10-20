Поиск

"Барселона" победила киевское "Динамо" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 1:0 нанесли поражение киевскому "Динамо" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 36-й минуте гол провел Жерар Пике.

Команды представляют группу Е. Набрав 3 очка – первые для себя в турнире – "Барселона" поднялась на третье место в турнирной таблице. "Динамо" с 1 баллов опустилось на четвертое. Лидирует немецкая "Бавария" (6), второе место занимает португальская "Бенфика" (4), эти команды в среду позднее сыграют друг с другом в Лиссабоне.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код