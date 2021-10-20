Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:2 нанесли поражение немецкому "Лейпцигу" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола – на 67-й и 74-й (с пенальти) минутах в составе ПСЖ провел Лионель Месси, один (на 9-й) – Килиан Мбаппе. В составе "Лейпцига" точные удары нанесли Андре Силва (28) и Норди Мукиэле (57).

В другом матче группы А ранее "Манчестер Сити" со счетом 5:1 разгромил в гостях бельгийский "Брюгге".

В настоящий момент в группе лидирует ПСЖ – 7 очков. Далее идут "Манчестер Сити" (6), "Брюгге" (4) и "Лейпциг" (0).